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Жирков: не смог бы еще поиграть на профессиональном уровне, тяжело бегать

Экс-футболист Жирков заявил, что не может продолжить карьеру

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Global Look Press

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков заявил, что у него бы не получилось продолжить профессиональную карьеру. Его слова передает «Чемпионат».

«Не смог бы еще поиграть на профессиональном уровне. Давно не играл — тяжело, очень тяжело. Тем более на натуральном поле. Очень тяжело бегать — уже ноги не те. Я это понимаю и здраво оцениваю», — сказал Жирков.

За свою карьеру 40-летний Жирков пять раз выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок и шесть раз — Суперкубок страны. В составе лондонского «Челси» он по разу победил в Английской премьер-лиге (АПЛ), Кубке и Суперкубке Англии, а со сборной России завоевал бронзу Евро-2008.

В 2005 году Жирков в составе ЦСКА выиграл Кубок УЕФА. Армейцы в финале переиграли лиссабонский «Спортинг» со счетом 3:1. Жирков забил победный мяч.

В России экс-футболист выступал за ЦСКА, махачкалинский «Анжи», московское «Динамо», петербургский «Зенит» и подмосковные «Химки».

Жирков является воспитанником тамбовского «Спартака», в составе которого дебютировал в профессиональном футболе.

Ранее Жирков рассказал, что поменялось в его жизни после завершения карьеры.

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Футбол. Чемпионат России
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