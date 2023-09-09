Карпин назвал футболиста, который выше классом, чем Головин

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в интервью «Советскому спорту» ответил на вопрос, является ли полузащитник «Монако» Александр Головин самым классным игроком, которого он тренировал.

«Так навскидку, наверное, сразу и не скажу. Наверное, нет. Во-первых, у всех разные позиции. Что значит самый классный игрок? Есть центральный защитник, полузащитник, нападающий. Алекс был у меня в «Спартаке», он наверное, был выше классом», — сказал Карпин.

Бразильский полузащитник Алекс выступал за «Спартак» с февраля 2009 по май 2011 года. За это время он сыграл 69 матчей, в которых забил 19 мячей и сделал 27 результативных передач.

Александр Головин выступает за французский клуб «Монако». В текущем сезоне в его активе четыре матча и один гол. На данный момент полузащитник в составе сборной России готовится к товарищескому матчу с Катаром, который пройдет 12 сентября в Дохе.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Карпин рассказал об отношении игроков сборной России к патриотизму.