В СМИ раскрыли, кто стоит за атакой по резервуарам с нефтепродуктами в Азове

За атакой на нефтебазу в городе Азов (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) стоит Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает Би-би-си в Telegram-канале со ссылкой на украинский источник.

Отмечается, что ночью губернатор Ростовской области Василий Голубев и МЧС РФ заявляли о пожарах на резервуарах с нефтепродуктами в Азове.

«Атака дронов на город Азов в Ростовской области, в результате которой загорелись резервуары с нефтепродуктами, «является спецоперацией СБУ», — говорится в публикации.

По информации источника, пожар затронул нефтебазы «Азовская» и «Азовнефтепродукт», в общей сложности там насчитывается 22 резервуара с топливом.

До этого РИА Новости сообщало, что четыре ударных дрона ВС Украины атаковали нефтебазу в ростовском Азове.

18 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате атаки беспилотника в Азовском районе загорелись резервуары с нефтепродуктами.

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