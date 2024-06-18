В России сохранят программу дальневосточной ипотеки

Программа дальневосточной ипотеки будет сохраняться, она расширяется в том числе и на участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока, передает РИА Новости.

Глава государства уточнил, что ипотека сохранится по ставку в 2%.

15 мая сообщалось, что Министерство финансов планирует повысить ставку по ипотеке до 12% для семей с детьми от 6 лет. В то же время специальная ипотечная программа для семей с детьми младше 6 лет под 6% будет продлена.

В конце мая в Сбере заявили, что программы Дальневосточной и Арктической ипотеки стали более доступны. Теперь молодые врачи и учителя, работающие в Дальневосточном федеральном округе и на суше Арктической зоны, также смогут купить квартиру по льготной ипотеке Сбера на Домклик.

Ранее экономист оценила, могут ли россияне взять ипотеку при зарплате в 50 тысяч рублей.