Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России сохранят программу дальневосточной ипотеки

Путин заявил, что программа дальневосточной ипотеки будет сохраняться

Программа дальневосточной ипотеки будет сохраняться, она расширяется в том числе и на участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока, передает РИА Новости.

Глава государства уточнил, что ипотека сохранится по ставку в 2%.

15 мая сообщалось, что Министерство финансов планирует повысить ставку по ипотеке до 12% для семей с детьми от 6 лет. В то же время специальная ипотечная программа для семей с детьми младше 6 лет под 6% будет продлена.

В конце мая в Сбере заявили, что программы Дальневосточной и Арктической ипотеки стали более доступны. Теперь молодые врачи и учителя, работающие в Дальневосточном федеральном округе и на суше Арктической зоны, также смогут купить квартиру по льготной ипотеке Сбера на Домклик.

Ранее экономист оценила, могут ли россияне взять ипотеку при зарплате в 50 тысяч рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами