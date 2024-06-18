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Путин поднял вопрос строительства моста через Лену

Путин вчера обсудил с Силуановым строительство моста через реку Лену

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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и глава Минфина Антон Силуанов обсуждали проблему строительства моста через реку Лену. Об этом сообщает РИА Новости.

О разговоре с министром российский лидер упомянул, когда слушал презентацию главы Якутии Айсена Николаева. Руководитель региона рассказал, что мост через Лену позволит субъекту нарастить валовый продукт на 3%, а также на 4,7 млрд рублей снизит бюджетные издержки.

«Вчера говорил [об этом] с Силуановым», — кивнул Путин в ответ на рассуждения Николаева.

В декабре 2023 года глава Якутии заявил, что строительство моста через реку Лену по указанию президента будет завершено к 2028 году. Ленский мост позволит обеспечить круглосуточное транспортное сообщение для более 80% населения Якутии и его протяженность составит более 3 километров.

7 июня 2024 года глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что переправу начнут возводить в 2025 году.

Ранее Путин высказался насчет моста на Сахалин.

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