Путин поднял вопрос строительства моста через Лену

Президент России Владимир Путин и глава Минфина Антон Силуанов обсуждали проблему строительства моста через реку Лену. Об этом сообщает РИА Новости.

О разговоре с министром российский лидер упомянул, когда слушал презентацию главы Якутии Айсена Николаева. Руководитель региона рассказал, что мост через Лену позволит субъекту нарастить валовый продукт на 3%, а также на 4,7 млрд рублей снизит бюджетные издержки.

«Вчера говорил [об этом] с Силуановым», — кивнул Путин в ответ на рассуждения Николаева.

В декабре 2023 года глава Якутии заявил, что строительство моста через реку Лену по указанию президента будет завершено к 2028 году. Ленский мост позволит обеспечить круглосуточное транспортное сообщение для более 80% населения Якутии и его протяженность составит более 3 километров.

7 июня 2024 года глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что переправу начнут возводить в 2025 году.

Ранее Путин высказался насчет моста на Сахалин.