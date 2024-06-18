Путин назвал приоритет России до конца века

Развитие Дальнего Востока — это приоритет для России на весь XXI век. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с жителями Дальнего Востока.

«Развитие Дальнего Востока является приоритетом на весь XXI век, без всякого преувеличения», — сказал он.

Глава государства отметил, что программа дальневосточной ипотеки будет сохраняться, она расширяется в том числе и на участников специальной военной операции (СВО).

Также российский лидер заявил, что разработка проекта моста на Сахалин продолжается, про него никто не забыл. Путин подчеркнул, что на Дальнем Востоке необходимо развивать инфраструктуру.

До этого Владимир Путин посетил креативный кластер «Квартал труда» в Якутске.

18 июня российский президент совершает рабочую поездку в Якутию. У президента запланирована встреча с главой Республики Саха Айсеном Николаевым. Также Путин познакомится с достижениями и перспективами развития креативной и ИТ-отраслей региона.

Ранее в КНДР заявили о готовности Москвы и Пхеньяна отразить любую агрессию.