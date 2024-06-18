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Губерниев посоветовал Загитовой держать удар после критики ведущего премии МУЗ-ТВ

Губерниев о словах Загитовой: Алине нужно уметь держать удар

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Пресс-служба ТНТ

Комментатор Дмитрий Губерниев критично оценил высказывание олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, которая нелестно отозвалась об одном из ведущих премии МУЗ-ТВ. Его слова приводит Sport24.

«Алине нужно уметь держать удар — у нас в цеху не принято говорить такие публичные вещи, МУЗ-ТВ ее же позвали. Что касается Баскова, то он прекрасный ведущий, Коля тот еще шутник! Он может что-то подобное себе позволять, но так это хороший парень, с которым я дружу», — заявил Губерниев.

После премии Загитова на своей странице в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написала, что одному ведущему необходимо выдать скотч вместо микрофона, а также ему надо найти время, чтобы подкрасить корни волос.

Единственным ведущим премии, обладающим растительностью на голове, был Николай Басков. После номера Люси Чеботиной, в котором Загитова принимала участие, шоумен пошутил, что певица «может позволить себе дорогую подтанцовку».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

Ранее Загитова объяснила свое падение со сцены на премии МУЗ-ТВ.

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