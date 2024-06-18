Продюсер предрек снос замку Пугачевой

Продюсер и бизнесмен Андрей Ковалев назвал «странным зданием» замок Пугачевой в Грязи, поэтому артистке будет сложно его продать. Слова общественного деятеля передает издание NEWS.ru.

«Я уверен, что будущий покупатель купит его только как участок. Этот дом будет снесен, и на его месте будет построено что-то симпатичное, современное», — заявил мужчина.

По словам Ковалева, обычный коттедж на Рублевке было бы проще продать, нежели знаменитую недвижимость певицы. Бизнесмен предположил, что замок уйдет к новому владельцу через аукцион.

Недавно Ковалев заявлял, что Пугачевой придется занижать реальную стоимость замка в Грязи ради продажи. Он отмечал, что участок исполнительницы в Подмосковье «купят за копейки». Бизнесмен добавлял также, что новый собственник мог бы сделать в замке музей.

В октябре 2022 года Пугачева и Галкин вместе с детьми улетели из России в Израиль. После их отъезда ходил слух о продаже их замка в подмосковной деревне Грязь. Однако пока доказательств этому нет.

В конце февраля 2024 года активист Виталий Бородин потребовал от Генпрокуратуры лишить Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) и Аллу Пугачеву замка в Грязи по новому закону о конфискации имущества за фейки об ВС РФ.

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