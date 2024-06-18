Экс-советник Трампа призвал США провести ядерные испытания

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен призвал Соединенные Штаты укреплять свой арсенал и провести подземные ядерные испытания, если Россия и КНР «продолжат отказываться от добросовестных переговоров по контролю за вооружениями». Об этом говорится в его статье для Foreign Affairs.

По его словам, США должны укрепить свой ядерный арсенал, проведя подземные ядерные испытания впервые после добровольного запрета в 1992 году, «если Китай и Россия продолжат отказываться участвовать в добросовестных переговорах по контролю над вооружениями».

Он также пишет, что в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом республиканец «будет продолжать предоставлять летальную помощь Украине, финансируемую европейскими странами, сохраняя при этом дверь открытой для дипломатии с Россией — и выводя Москву из равновесия с некоторой степенью непредсказуемости».

О'Брайен также призвал Вашингтон подорвать экономическую и военную мощь Китая, бросив вызов Пекину в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

7 июня сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена может объявить о намерении принять более агрессивную стратегию в области ядерного оружия. После отказа России и Китая от переговоров в этой области США хотят быть более конкурентными в ядерной сфере на фоне растущей глобальной напряженности.

Ранее в США заявили, что Трамп на самом деле поддерживает военную помощь Украине.