Тренер теннисиста Медведева рассказал, что нужно, чтобы победить Алькараса

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, поделился ожиданиями от полуфинального матча US Open, в котором россиянин сыграет с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом, заявив, что для победы Медведеву нужно будет играть выше своего уровня, передает пресс-служба ATP.

«Чтобы побеждать лучших, вам, вероятно, нужно играть выше вашего уровня. Я считаю, что игроку необходимо найти нечто внутри себя, что позволит стать более сильным», — сказал Сервара.

Медведев вышел в полуфинал благодаря победе над соотечественником Андреем Рублевым. Даниил взял верх в трех сетах — 6:4, 6:3, 6:4. В свою очередь, Алькарас выбил из борьбы немца Александра Зверева. Матч между Медведевым и Алькарасом состоится в субботу, 9 сентября, и начнется не раньше 2.00 по московскому времени.

Алькарас является действующим победителем турнира. В 2022 году он в решающем матче в четрыех сетах обыграл норвежца Каспера Рууда. Медведев выигрывал US Open в 2021 году, одержав верх над Новаком Джоковичем.

Ранее теннисистка Анастасия Пивоварова заявила, что у Медведева мало шансов против Алькараса.