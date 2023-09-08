Кокорин заявил, что ему не давали играть в «Фиорентине»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин заявил о периоде возвращения в «Фиорентину» из аренды. Его слова передает «Чемпионат».

«Сам не ожидал, что так удачно пойдет в плане подготовки к сезону. В этот приезд мнение обо мне изменилось. В мою сторону пошел позитив. В клубе отмечали, что я в порядке, поддерживали. За это время «Фиорентина» получила на меня два запроса, в клубе их отклонили и ответили, что «Кокорин нам нужен». При этом играть особо не давали. Двоякая такая ситуация», — сказал Кокорин.

«Арис» арендовал Кокорина 5 сентября. Прошлым летом «Фиорентина» отдала 32-летнего россиянина кипрскому клубу в аренду сроком на один год. Всего в минувшем сезоне нападающий принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали чемпионата. Также он был признан лучшим футболистом турнира.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также форвард в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

Ранее Кокорин рассказал, как состоялось его возвращение в «Арис».