Неймар сравнил лигу Саудовской Аравии и чемпионат Франции

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар ответил на вопрос об уровне лиги Саудовской Аравии и чемпионата Франции. Слова Неймара передает Mundo Deportivo.

«Для меня ничего не изменилось. Мяч все такой же круглый, голы есть. Учитывая пришедших сюда игроков, я не знаю, что лучше, чемпионат Саудовской Аравии или Лига 1. Я хочу выигрывать титулы с «Аль-Хилялем». Мое мнение особо не меняется. Много кто говорил о моем переходе сюда, но правду знаю только я. Переход в «Аль-Хиляль» — моя проблема, никак не ваша», — сказал Неймар.

Неймар в летнее трансферное окно 2023 года перешел в клуб «Аль-Хиляль». Официальная презентация игрока состоялась 19 августа. По информации портала Transfermarkt, саудовский клуб 15 августа приобрел бразильского нападающего за €90 млн.

В минувшем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции за «ПСЖ» 20 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Парижский клуб стал чемпионом Франции.

Также 31-летний форвард выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Это был первый для бразильца клуб за пределами его родины.

Ранее Неймар назвал самое обидное поражение в карьере.