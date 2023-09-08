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Соболенко получила замечание от арбитра за мат и разбитую ракетку в полуфинале US Open

Теннисистка Соболенко разбила ракетку в матче с Кис в полуфинале US Open

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БЕЛТА

Белорусская теннисистка Арина Соболенко разбила ракетку в матче с американкой Мэдисон Кис в рамках полуфинала Открытого чемпионата США (US Open). На момент написания новости во встрече проходит второй сет. Счет 6:0, 4:2 в пользу Кис.

Во втором сете Соболенко разбила ракетку, позже накричала матом на своего тренера, а также получила замечание от арбитра.

Победитель встречи Соболенко — Кис встретится в финале турнира с представительницей США Кори Гауфф, которая в матче 1/2 финала оказалась сильнее Каролины Муховой из Чехии. Встреча продолжалась 1 час 57 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:5.

Открытый чемпионат США по теннису — один из четырех турниров Большого шлема, ныне проводящийся в американском городе Нью-Йорк. Действующим чемпионом US Open является Ига Свентек из Польши. Финальный матч этого сезона будет сыгран 10 сентября.

Ранее экоактивист приклеил себя к полу на полуфинале US Open.

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