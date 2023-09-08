Ветеран ЦСКА оценил работу Карпина в игре России и Египта

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что оценивать работу главного тренера сборной России Валерия Карпина по итогам игры против олимпийской сборной Египта, состоявшейся 7 сентября в Суэце, нельзя.

По его словам, из-за большого числа новичков специалисту было трудно разобраться с тем, кто есть кто.

«Здесь нельзя оценивать работу главного тренера, потому что он просто собрал коллектив, а дальше — как получится. Какая тут работа? Слава Богу, что получилось вот так неплохо. Ребята у нас хорошие, с ними можно работать, делать дело. Нужно как можно чаще играть, делать вторую команду, олимпийскую, чтобы воспитывать новое поколение. Чтобы оно замещало тех, кто играет сейчас в главной сборной. А так, собирать на одном сборе две команды — тут никто ничего не поймет. Ни Карпин, ни кто другой не разберется. Вот сыграли удачно — молодцы, а никакой конкретики я пока не вижу», — заявил Пономарев.

Игра олимпийской сборной Египта и России завершилась результативной ничьей — 1:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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