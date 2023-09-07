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Легенда ЦСКА обвинил в вальяжности игроков сборной России

Экс-игрок ЦСКА Пономарев похвалил сборную России за матч против Египта

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что остался доволен итогом игры сборной России против олимпийской сборной Египта, состоявшейся 7 сентября в Суэце.

По его словам, второй тайм получился у подопечных Валерия Карпина лучше, чем первый.

«Первый тайм я даже не хочу комментировать — сложилось впечатление, что играли какие-то ветераны, уже мудреные опытом, мяч еле двигался, футболисты ходили вальяжно. Не по-мальчишески играли, да и в футбол какой-то непонятный — пас то назад, то поперек. Совсем мало вперед двигались. Гол египтян — случайность полная, в обороне у нас более-менее что-то получалось. Второй тайм совсем по-другому смотрелся, ребята побежали вперед. В принципе игра получилась хорошая, вратарь у нас отыграл достойно, в нескольких моментах спас», — заявил Пономарев.

Игра олимпийской сборной Египта и России завершилась результативной ничьей — 1:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее в Египте назвали справедливым результат матча против сборной России.

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