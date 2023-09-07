Черчесов рассказал о планах на будущее

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, отвечая в эфире телеканала «Россия 24» на вопрос о своем будущем, заявил, что ситуация сама всегда разрешается.

«Ситуация сама всегда разрешается. Я никогда никаких действий не предпринимал, чтобы куда-то попадать. Если кто-то позвонил, это не значит, что ты завтра туда побежал», — заявил Черчесов.

Станислав Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Стоит отметить, что российская национальная команда больше не смогла добиться успехов после его ухода. Валерий Карпин вывел сборную России в стыковые матчи ЧМ-2022, но команда дальше пройти не смогла из-за отстранения.

Также Черчесов возглавлял московские «Спартак» и «Динамо», пермский «Амкар» и польскую «Легию».

Ранее Черчесов назвал свой главный жизненный принцип.