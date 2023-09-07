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Юрист сообщила, что российские паралимпийцы смогут оспорить пожизненное отстранение

Юрист Анцелиович заявила о шансах оспорить отстранение российских паралимпийцев

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Спортивный юрист, руководитель спортивной практики агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович высказалась о возможном пожизненном приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (IPC). В комментарии «Газете.Ru» она подчеркнула, что, если такое решение будет принято, ПКР сможет его оспорить.

«Апелляция возможна. Все решения, особенно такие важные, подлежат оспариванию. И даже если бы это не было предусмотрено конституцией IPC, это бы предусматривалось законодательством — IPC находится в немецкой юрисдикции — можно было бы обратиться в суд общей юрисдикции Германии и попытаться оспорить решение.

Ранее ПКР оспаривал приостановление членства, и успешно. Апелляционный трибунал IPC уже отменял такое решение, так что тут вопросов нет. В любом случае, апелляционная процедура предусмотрена. Нет никакой разницы, идет речь о приостановлении членства временном или пожизненном. Есть механизм, который предусмотрен для всех подобных решений», — сказала Анцелиович.

27 сентября в Бахрейне состоится генеральная ассамблея IPC. В мае ПКР через трибунал IPC добился своего восстановления в правах и в августе подал заявку на участие в Паралимпийских играх, которые пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые перед этим предполагается использовать для летних Олимпийских игр. При этом глава ПКР Павел Рожков сообщил, что IPC готовится пожизненно приостановить членство российской организации.

Ранее Рожков заявил, что сказал о пожизненном приостановлении членства в IPC на эмоциях.

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