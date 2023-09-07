В Госдуме допустили возможность проведения альтернативных соревнований для паралимпийцев

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о возможности организации в России альтернативных соревнований для паралимпийцев. В беседе с «Газетой.Ru» она напомнила, что подобный турниры уже проходили в России, а сейчас задача заключается в том, чтобы на них приехали спортсмены и из других стран.

«Мы тоже можем организовать подобные соревнования, для нас это правильно. В ряде дисциплин видов спорта — например, в спорте слепых, — требуются определенные классификационные вещи, которые дают категорию. И всегда только иностранные врачи могли давать эту категорию для международных стартов. Такая система есть и у нас, и она будет приниматься на наших соревнованиях. Соответственно, и иностранные спортсмены смогут выступать у нас.

На Всемирных Играх Дружбы выступят олимпийцы, но можно провести аналогичные соревнования и для паралимпийских спортсменов. Они же вообще первые, кто столкнулся с самыми большими проблемами отстранения от международных соревнований. Их в полном составе не допустили до Игр в Рио-де-Жанейро, и для них в России делали альтернативные соревнования. А сейчас разговор о том, чтобы к нам приехали не только, скажем, белорусы, но чтобы были полноценные международные соревнования», — считает Журова.

27 сентября в Бахрейне состоится генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC). В мае Паралимпийский комитет России (ПКР) через трибунал IPC добился своего восстановления в правах и в августе подал заявку на участие в Паралимпийских играх, которые пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые перед этим предполагается использовать для летних Олимпийских игр. При этом глава ПКР Павел Рожков сообщил, что IPC готовится пожизненно приостановить членство российской организации.

Ранее Журова назвала невозможным отстранение российских паралимпийцев навсегда.