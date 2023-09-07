Легионер «Локомотива» заявил, что не понимает Дзюбу

Бразильский футболист московского «Локомотива» Лукас Фассон в комментарии Sport24 ответил на вопрос, шутит ли над ним форвард «железнодорожников» Артем Дзюба.

«Дзюба со всеми шутит. Подкол в мой адрес? А я не понимаю, о чем он говорит, ха-ха», — сказал Фассон.

22-летний бразилец выступает за «Локомотив» с лета прошлого года.

Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В мае он подписал новое соглашение с красно-зелеными до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год. 3 сентября форвард забил мяч в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской «Балтикой» (3:2).

После семи матчей РПЛ «железнодорожники» набрали 12 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. В ближайшем туре команда Михаила Галактионова сыграет с «Оренбургом» (17 сентября).

Ранее адвокат рассказал, что Дзюбе может грозить арест до 15 суток.