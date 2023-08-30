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Булыкин: матч «Спартак» — «Динамо» — показательный для тренерских штабов

Экс-футболист Булыкин считает, что победа над «Динамо» раскрепостит «Спартак»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что матч бело-голубых против «Спартака» в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России будет показательным для тренерских штабов обеих команд. В беседе с «Газетой.Ru» он выразил мнение, что игроки «Спартака» раскрепостятся после победы над бело-голубыми.

«Показательный ли это матч? Показательный для тренерских штабов — посмотреть ближайший резерв, оценить, кто с кем и как взаимодействует. По составам, наверное, «Спартак» был ближе к основному, поэтому сразу пошел в атаку, и все у него получилось. Соболев умеет исполнять, и «Динамо» стало намного тяжелее, учитывая, что у них не такой сыгранный состав.

Конечно, все победы дают небольшую уверенность и психологически раскрепощают. Но следующая игра — в чемпионате, и обязательно нужно выигрывать и одним, и вторым. Кубок забудут, а результат будут помнить», — заявил Булыкин.

В последних трех турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал лишь очко, проиграв «Уралу» и «Зениту» и сыграв вничью с «Ахматом». В Кубке же «Спартак» победил «Динамо» со счетом 4:1, при этом свои четыре мяча красно-белые забили уже к 25-й минуте. Дубль оформил Александр Соболев, по голу забили Антон Зиньковский и дебютант Срджан Бабич. «Динамо» ответило голом Муми Нгамалё во втором тайме.

Ранее ветеран «Спартака» заявил, что победа над «Динамо» добавит головной боли Абаскалю.

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