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Глава UFC Уайт обратился к Двалишвили: тебе здесь не место, выступай где-то еще

Глава UFC Уайт остался недоволен словами Двалишвили о титульном поединке

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John Locher/AP

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт раскритиковала бойца Мераба Двалишвили за его отношение к титульным поединкам.

«Все знают, что я думаю по этому поводу. Я ненавижу это. Зачем вы вообще пришли в этот спорт, если у вас такой психологический настрой — мне не нужен титул, я не хочу драться за чемпионский пояс, мы друзья…

В этом бизнесе можно дружить почти со всеми — тут много приятных людей. Не хочешь узнать, кто лучший в мире — тебе здесь не место. Выступай где-то еще. Полно мест, где вы можно драться, где всем плевать, что вы делаете», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Двалишвили заявил ранее, что не намерен сражаться за за титул в легчайшем весе. Он считает, что его друг Алджамейн Стерлинг должен провести реванш против Шона О'Мэлли.

12 марта Петр Ян уступил представителю Грузии Мерабу Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221. Грузин одержал победу единогласным решением судей. В этом поединке он установил рекорд организации по количеству попыток тейкдаунов.

Ранее Камил Гаджиев назвал истинную причину ухода Хабиба из ММА.

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