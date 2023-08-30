Французский топ-клуб предлагает за российского футболиста €8 млн

Французский «Лион» сделал педложение московскому «Динамо» о покупке 26-летнего полузащитника Даниила Фомина, передает «Спорт-Экспресс».

«Лион» готов заплатить за игрока €8 млн.

В прошлом сезоне Фомин, который выступает за «Динамо» с 2020 года, провел 38 матчей, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.

В текущем сезоне «Лион» провел три игры во французской Лиге 1, потерпев два поражение и один раз сыграв вничью.

Следующий матч чемпионата «Лион» проведет на своем поле против «ПСЖ». Команды выйдут на поле 3 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

«Динамо» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает пятое место, набрав 11 очков.

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