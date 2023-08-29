«Спартак» громит «Динамо» после первого тайма матча Кубка России

В эти минуты на стадионе «Открытие Арена» в Москве проходит матч третьего тура Пути Российской премьер-лиги 9РПЛ) Кубка России, в котором «Спартак» принимает столичное «Динамо». Закончился первый тайм. Красно-белые ведут со счетом 4:0.

На шестой минуте счет в матче открыл Александр Соболев. Новичок «Спартака» Срджан Бабич удвоил преимущество на 15-й минуте. На 18-й минуте Соболев оформил дубль. До разгромного счет довел Антон Зиньковский.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В случае победы, «Спартак» сохранит первое место в турнирной таблице группы D, набрав девять очков. «Динамо» будет занимать второе место, имея в активе четыре очка. В этой группе также участвуют «Пари Нижний Новгород» и «Краснодар».

Ранее бывший футболист Максим Деменко заявил, что «Спартаку» нужен такой игрок, как Бабич.