Ташуев рассказал, как Дзюбе выйти на прежний уровень

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал инцидент с участием форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, угрожавшего журналисту. В интервью «Газете.Ru» специалист призвал Дзюбу извиниться перед прессой в целом и сосредоточиться на футболе, чтобы выйти на прежний уровень.

«Ясно, что он был неправ. Журналист имеет право задавать любые вопросы, потому что он находится на работе. Он может задать и неприятный вопрос. Когда Дзюба был на чемпионате мира ведущим нападающим, его фамилия была нарицательной для всей страны, ему же нравилось? Нравилось, конечно. Но, извините, ситуация в жизни меняется. Ты герой — тебя хвалят. Ты плохо играешь — тебя ругают. И ты получаешь огромные суммы по контракту, поэтому терпи. Надо уважать любую профессию. А журналист — да мало ли, о чем он спросил. Будь толерантен, нормально реагируй. Меня иногда забавляет, когда тренеры резко реагируют на вопросы журналистов.

Может ли Дзюба еще принести пользу российскому футболу и «Локомотиву»? Это возможно только в том случае, если он абстрагируется от всего, что ему мешает, будет тренироваться, работать и сконцентрируется на футболе. Надо понимать, что ему осталось от силы год-два. Значит, надо сосредоточиться на футболе и не отвлекаться. YouTube-каналы — это все хорошо, красиво. Но мой ему совет: пусть концентрируется на футболе, и все будет хорошо. Играть он умеет. Он должен осознавать, что он не один в команде, и должен помогать партнерам. Ему стоит извиниться перед прессой — не только перед одним журналистом — и дальше работать», — убежден Ташуев.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» идет на восьмом месте в турнирной таблице, набрав девять очков после шести туров. Дзюба принял участие в четырех матчах и забил один мяч. За инцидент с журналистом он дисквалифицирован на два матча условно.

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