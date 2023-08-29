Ташуев назвал фаворитов в борьбе за золото РПЛ

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев назвал команды, которые, по его мнению, могут побороться за золото в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ). В интервью «Газете.Ru» он заявил, что конкуренцию «Зениту» могут составить «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА.

«В этом году из «Зенита» ушел ряд игроков, кто-то взрослеет — Сутормин, Ерохин. Они много не играют и не прогрессируют. Чемпионат будет очень интересным, ведь состав приличный и у «Спартака». Очень хорошая селекция, я завидую господину Абаскалю, у которого есть сумасшедший выбор в атаке. Стабильный состав у «Краснодара», игроки принимают идеи тренера. Футбол прагматичный, но он дает результат, это важно. Мне кажется, Ивич идет в правильном направлении, выжимает максимум из игроков и может что-то с ними выиграть. Я уважаю Сергея Галицкого, я поднимал эту команду в премьер-лигу, стоял у истоков, поэтому всегда за нее переживаю и хочу, чтобы «Краснодар» добился успехов.

Так что в этом году «Спартак», «Зенит», «Краснодар», а также ЦСКА, где Володя Федотов четко представляет, как добиваться результатов, поборются за призовые места. Будет интереснее, чем в прошлом году, когда в последних турах «Зенит» оторвался, а несколько команд, в том числе и «Ахмат», боролись за третье место», — считает специалист.

Ранее Ташуев призвал «Спартак» разобраться с обороной команды.