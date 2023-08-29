Ташуев признался, что не готов работать в Медиалиге

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о набирающей популярность Медиалиге и об игроках, которые выступают за медиаклубы. Он заявил «Газете.Ru», что среди этих футболистов есть профессионалы, отметив при этом, что сам не готов работать на этом уровне.

«Некоторые матчи я смотрел. В Грозном мы жили в гостинице, в холодное время особо не погуляешь. И у меня была возможность в паузах смотреть игры. Мне понравились матчи, там даже есть футболисты, которых я сам тренировал. Там, извините, не любители, часть футболистов прошла премьер-лигу. Например, игрок, который был у меня в «Кубани», выходил на поле против «Спартака» и «Зенита». А теперь – любители? Это тонкий момент, скорее, можно назвать команды полупрофессиональными. Хотя в целом, Медиалига — своеобразное шоу.

Тренировать команду Медиалиги? Пока, если честно, я к этому не готов. Сейчас все мысли у меня о том, чтобы постараться вернуться на тот уровень, на котором я был. Но жизнь такая, что, может быть, придется и там трудиться. Работать надо, тем более, у меня дети-подростки», — сказал Ташуев.

Сергей Ташуев возглавил «Ахмат» перед началом сезона-2022/23, под его руководством команда заняла пятое место по итогам прошлого розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ), что стало лучшим результатом в истории грозненцев. Однако в текущем сезоне после ряда неудачных матчей специалист был отправлен в отставку.

Ранее Ташуев назвал Черчесова прагматичным.