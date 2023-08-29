Депутат Госдумы оценил победу украинца Усика над Дюбуа

Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев считает, что промоутеры Усика и Дюбуа могут раскрутить спорный момент поединка с ударом ниже пояса ради реванша. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я считаю исход поединка и победу Усика заслуженными. Он был лучше претендента на голову. Спорный момент так и останется спорным, если промоутеры не захотят разыграть интригу и не затеют реванш», — сказал Валуев.

Поединок завершился досрочной победой украинца: в девятом раунде Александр отправил соперника в нокдаун — его соперник не успел подняться до счета судьи. В пятом раунде британец нанес Усику удар ниже пояса, тот после паузы смог продолжить бой.

Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Усик выиграл 21-й проведенный бой на профессиональном ринге, он ни разу не проигрывал в своей карьере.

Ранее в Британии Дюбуа назвали «девкой» после поражения от Усика.