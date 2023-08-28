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Широков сравнил атмосферу в «Спартаке» и «Зените»

Экс-футболист Широков: в «Зените» атмосфера была лучше, чем в «Спартаке»

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РИА Новости

Бывший капитан сборной России Роман Широков на футбольном фестивале в Мурманской области ответил на вопрос, в каком из клубов, за которые он играл, атмосфера была лучше — в московском «Спартаке» или петербургском «Зените». Слова Широкова передает «РБ Спорт. Украина».

«В «Зените» атмосфера была лучше, конечно. В «Спартаке» я только числился. А в «Зените» все отлично было, потому что это «Зенит», — сказал Широков.

Широков играл за «Зенит» с 2008 по 2014 год. Вместе с сине-бело-голубыми он выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

За красно-белых экс-полузащитник выступал в сезоне-2014/2015. Всего в футболке клуба он провел 19 матчей, в которых отметился одним голом.

Ранее Широков рассказал, что нужно «Спартаку» для чемпионства.

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