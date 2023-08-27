Загитова рассказала, что ей не нравится в хоккее

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призналась, что испытывает любовь к хоккею с самого детства. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Я уже давно говорила, что у меня папа хоккейный тренер, в прошлом профессиональный хоккеист. Поэтому мне с самого детства привили любовь к хоккею.

Всегда драйв получаю от игры. Мне вообще не нравится, когда дерутся на льду. Хотелось бы, чтобы этого было поменьше. Но это интересно, зрелищно. Всем зрителям нравится смотреть хоккей», — сказала Загитова.

Отец Загитовой в разные годы работал главным тренером «Ижсталя» и «Ирбиса».

29 апреля в день своего столетия ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев – Кирилл Петров и Дмитрий Воронков.

1 сентября армейцы сыграют с «Ак Барсом» в матче-открытии нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее ФХР запретила Федотову играть за ЦСКА до окончания дисквалификации.