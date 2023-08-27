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Экс-игрок ЦСКА назвал гастарбайтерами Карраскаля и Медину

Масалитин заявил, что Карраскаль и Медина любят деньги больше, чем футбол

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ФК «Салют Белгород»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал бывших игроков московского клуба Хорхе Карраскаля и Хесуса Медину. Его слова передает «Чемпионат».

«Армейцы очень хорошо заработали на Медине и Карраскале. Никому непозволительно играть спустя рукава. Он был балластом в ЦСКА, как и Медина. От таких игроков нужно сразу же избавляться. У них нет желания играть, постоянные конфликты с тренером, зачем они вообще нужны?

Ребята любят деньги больше, чем футбол. Если бы они хотели играть в футбол — поехали бы в Европу. Они не уезжают, а идут в «Спартак» и «Динамо». Это обычные гастарбайтеры», — сказал Масалитин.

27 августа Карраскаль из ЦСКА перешел в «Динамо». Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Этим летом ЦСКА покинул полузащитник Хесус Медина, который перешел в «Спартак», а также еще на один год вингер Чидера Эджуке приостановил контракт с москвичами, воспользовавшись правом Международной федерации футбола (ФИФА). Красно-синие приобрели нападающего Виктора Давилу и полузащитника Аббосбека Файзуллаева. После шести туров армейцы занимают пятое место в турнирной таблице.

Ранее Карраскаль рассказал о своем отношении к тренеру Федотову.

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