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Глава мирового хоккея обвинил ЦСКА в попытках запугивания

Тардифф заявил, что ЦСКА занимается запугиванием в деле вратаря Федотова

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Horst Galuschka/dpa/Global Look Press

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф выразил мнение, что московский ЦСКА занимается запугиванием в деле российского голкипера Ивана Федотова. Его слова передает РИА Новости.

«То, чем занимаетcя ЦCКА, я называю проcтым запугиванием. Я не удивлен, но в хоккее вcе должны cоблюдать правила. Дождемcя 1 cентября и поcмотрим, что произойдет», — заявил Тардиф.

14 августа IIHF отказала армейскому клубу в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Вратаря дисквалифицировали на четыре месяца с 1 сентября, а на ЦСКА наложили запрет на международные трансферы сроком на год.

Позднее армейцы подали в Международную федерацию хоккея апелляцию, а главный тренер команды Сергей Федоров сообщил о намерении заявить Ивана Федотова на матч регулярного чемпионата против казанского «Ак Барса», который пройдет 1 сентября в Москве.

25 августа президент ЦСКА Игорь Есмантович на пресс-конференции заявил, что не знает, кто такой Люк Тардиф, и что не интересуется мнением IIHF.

Ранее Тардиф пригрозил ЦСКА новым наказанием.

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