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Директор «Монако» заявил о готовности продать Головина

Директор «Монако» Скуро заявил о готовности продать россиянина Головина

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Директор «Монако» Тьяго Скуро рассказал, что клуб готов обсудить трансфер российского полузащитника Александра Головина, если по нему поступит выгодное предложение. Его слова передает Metaratings.

«Алекс – важный футболист для «Монако». У меня нет сомнений, что он продолжит прогрессировать в чемпионате Франции. К Алексу есть перманентный интерес в Европе, но мы готовы обсуждать его продажу только в случае очень выгодного предложения», – сказал Скуро.

В прошлом сезоне «Монако» стал шестым в чемпионате Франции. 27-летний россиянин принял участие в 34 матчах сезона в Лиге 1. Полузащитник записал на свой счет восемь забитых мячей и столько же результативных передач. В сезоне-2022/23 он побил свой рекорд по голам в Лиге 1. В новом сезоне россиянин в двух матчах результативными действиями не отметился.

Ранее агент Головина посоветовал россиянам уезжать в Европу.

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Футбол. Чемпионат Франции
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