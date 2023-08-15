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Губерниев ответил Фетисову на призыв «послать» Международную федерацию хоккея

Комментатор Губерниев не согласился с Фетисовым по ситуации с армейцем Федотовым

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев не согласился с призывом депутата Госдумы Вячеслава Фетисова «послать» Международную федерацию хоккея (IIHF) после дисквалификации вратаря ЦСКА Ивана Федотова. Его слова передает «РБ Спорт».

«Здесь два пути. Первый — согласиться. Второй — идти своей дорогой и попасть под еще более жесткий бан. Поэтому надо решить, как дальше будут развиваться и двигаться Федотов и ЦСКА.

Фетисов вот предлагает послать IIHF? Послать легко. Если мы станем всех посылать, то, мне кажется, дальше на международном уровне будут играть только внуки Ивана Федотова», — сказал Губерниев.

14 августа Международная федерация хоккея наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон. Также голкипер команды Иван Федотов не может выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 31 декабря 2023 года.

Вратарь подписал прошлым летом с «Филадельфией» однолетний контракт, однако не смог улететь в США, вместо этого отправившись по призыву в ряды Вооруженных сил РФ. Отслужив год, хоккеист подписал соглашение с ЦСКА, за который выступал до того.

При этом Национальная хоккейная лига объявила, что контракт игрока с «Флайерз» был заморожен на год, потому остается действующим. IIHF в своем решении встала на сторону североамериканцев.

Ранее юрист рассказала, может ли НХЛ потребовать приезда Федотова в «Филадельфию».

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Хоккей. КХЛ
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