Украина и 34 страны готовы бойкотировать ОИ в случае допуска россиян

Премьер Украины Денис Шмыгаль в своих социальных сетях сообщил о возможном бойкоте Олимпийских игр в Париже в случае допуска спортсменов из России и Белоруссии.

«Украина настроена решительно. Сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, куда входят 35 государств. Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если Россия и Белоруссия будут допущены к участию в соревнованиях», — написал Шмыгаль.

14 августа глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Гутцайт заявил, что Украина готова принять участие в ОИ-2024, даже если в них будут выступать нейтральные спортсмены из России и Белоруссии. Украинские спортсмены пропустят турнир, если россиянам и белорусам разрешат национальную символику.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее депутат Свищев назвал популизмом заявление Украины об участии в Олимпиаде-2024.