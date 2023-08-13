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Тренер Газзаев рассказал, какой фильм он бы посоветовал посмотреть молодежи

Экс-тренер ЦСКА Газзаев посоветовал молодежи посмотреть фильм «Билет без места»

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев посоветовал молодежи посмотреть кинофильм «Билет без места». Его слова передает Legalbet.

«Он про отношение молодого поколения к старикам. Дедушка зашел в вагон поезда, и на него никто не обратил внимания. Кто-то глаза закрыл, кто-то в телефон смотрел.

Лишь одна девушка уступила место. Ее билет был с местом, а у дедушки без. Но она все равно была единственной в вагоне, кто это сделал. Но суть в другом, потом выяснилось, что эта девушка на костылях», — сказал Газзаев.

68-летний Газзаев — самый титулованный отечественный тренер по количеству выигранных медалей и кубков за российскую историю. Также он является единственным тренером‑россиянином, под руководством которого был выигран еврокубок — Кубок УЕФА в сезоне-2004/05 с ЦСКА.

Ранее Газзаев рассказал, из-за кого он стал тренером.

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