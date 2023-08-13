Тренер Газзаев рассказал, какой фильм он бы посоветовал посмотреть молодежи

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев посоветовал молодежи посмотреть кинофильм «Билет без места». Его слова передает Legalbet.

«Он про отношение молодого поколения к старикам. Дедушка зашел в вагон поезда, и на него никто не обратил внимания. Кто-то глаза закрыл, кто-то в телефон смотрел.

Лишь одна девушка уступила место. Ее билет был с местом, а у дедушки без. Но она все равно была единственной в вагоне, кто это сделал. Но суть в другом, потом выяснилось, что эта девушка на костылях», — сказал Газзаев.

68-летний Газзаев — самый титулованный отечественный тренер по количеству выигранных медалей и кубков за российскую историю. Также он является единственным тренером‑россиянином, под руководством которого был выигран еврокубок — Кубок УЕФА в сезоне-2004/05 с ЦСКА.

Ранее Газзаев рассказал, из-за кого он стал тренером.