В Ростове подросток двумя ножами изрезал собственную бабушку

В Ростове будут судить подростка за расправу над собственной бабушкой
В Ростове-на-Дону завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в нападении на свою бабушку. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ростовской области.

Инцидент произошел в июле 2025 года в квартире Советского района. Подросток поссорился с 66-летней бабушкой, схватил два ножа и несколько раз ударил ими пожилую женщину. Пенсионерку экстренно госпитализировали, но несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось.

По факту произошедшего в отношении юноши было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, причиной агрессии внука стали поручения от бабушки по дому. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого в Волгоградской области подростка обвинили в нападении на пенсионерку с ножом. Обвиняемый заранее спланировал свое нападение и проник в дом к пожилой женщине, чтобы украсть оттуда деньги. Сначала он попытался перекрыть пенсионерке кислород, а потом избил ее подручными предметами. После этого несовершеннолетний нанес ей удары ножом в живот и спину — женщина не выжила.

