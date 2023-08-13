Селекционер о Дзюбе: «Чего ожидать от человека, у которого давным-давно крыша съехала?»

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди эмоционально высказался о поведении нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, отметив его безнаказанность. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Чего ожидать от человека, у которого давным-давно крыша съехала? Дзюба ведет себя безобразным образом, но все закрывают на это глаза и никаких наказаний для него нет. Человек что хочет, то и делает, и нет почему-то на него управы.

По какому праву он оскорбляет людей? А он не думает, что ему тоже могут что-то куда-то засунуть? И что он будет делать тогда? Он герой по той причине, что все у него проходит безнаказанно», — сказал Стипиди.

После матча против «Крыльев Советов» журналист попытался задать вопрос нападающему, на что получил резкий ответ с угрозами. До этого он уже заявлял, что ему неинтересно общаться с прессой, и попросил придумать вопросы, которые заслужат его внимания.

12 августа «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1. Дзюба участие в матче не принимал.

В феврале Дзюба стал игроком «Локомотива». До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор».

Параллельно профессиональной карьере Дзюба развивается в качестве ведущего шоу в интернете.

Ранее экс-президент «Локомотива» заявил о зависимости клуба от Дзюбы.