Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Селекционер о Дзюбе: «Чего ожидать от человека, у которого давным-давно крыша съехала?»

Функционер Стипиди удивлен, почему не нашли управу на Дзюбу

close
100%
Edgar Breshchanov/Global Look Press

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди эмоционально высказался о поведении нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, отметив его безнаказанность. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Чего ожидать от человека, у которого давным-давно крыша съехала? Дзюба ведет себя безобразным образом, но все закрывают на это глаза и никаких наказаний для него нет. Человек что хочет, то и делает, и нет почему-то на него управы.

По какому праву он оскорбляет людей? А он не думает, что ему тоже могут что-то куда-то засунуть? И что он будет делать тогда? Он герой по той причине, что все у него проходит безнаказанно», — сказал Стипиди.

После матча против «Крыльев Советов» журналист попытался задать вопрос нападающему, на что получил резкий ответ с угрозами. До этого он уже заявлял, что ему неинтересно общаться с прессой, и попросил придумать вопросы, которые заслужат его внимания.

12 августа «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1. Дзюба участие в матче не принимал.

В феврале Дзюба стал игроком «Локомотива». До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор».

Параллельно профессиональной карьере Дзюба развивается в качестве ведущего шоу в интернете.

Ранее экс-президент «Локомотива» заявил о зависимости клуба от Дзюбы.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях