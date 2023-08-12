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«Связи нет»: Игнатьев оценил влияние календаря на неудачу «Спартака»

Тренер Игнатьев заявил, что «Спартак» проиграл «Уралу» не из-за календаря

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что поражение столичного «Спартака» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала» не связано с насыщенным графиком игр команды.

«Плотный календарь не играет никакой роли в ошибках при обороне. На фоне усталости обычно притупляется умение противостоять обороне, умение обыгрывать. Вот когда человек устал, ему легче выбить мяч, отправить его куда-то, потому что разрушать всегда проще.

Абаскаль, наверное, имеет основания быть недовольным календарем, но я бы не стал на нем особо заострять внимание, потому что все команды, судя по высказываниям Алаева (Александра Алаева, президента РПЛ, — прим. «Газеты.Ru») имели возможность просмотреть календарь и не принять его.

Да, дорога и логистика отрицательно сказываются на возможности восстановления, но в целом все плюс-минус в одинаковых условиях. Поэтому говорить, что «Спартак» играет плохо в обороне, потому что у них календарь насыщенный, вообще безосновательно», — заявил Игнатьев.

Матч «Урал» — «Спартак» завершился победой команды Виктора Гончаренко со счетом 3:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Валерий Кечинов назвал три главных фактора, из-за которых «Спартак» проиграл «Уралу».

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