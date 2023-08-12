Португальский агент Барбоза рассказал, кто из россиян может стать открытием европейского сезона

Португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением об игроке итальянской «Аталанты» Алексее Миранчуке, который в прошлом сезоне на правах аренды выступал за «Торино», не исключив, что россиянин может стать открытием сезона Серии А, передает Telecomasia.

«Если он в итоге останется в «Торино», это будет лучшим вариантом для Алексея. Миранчук — очень хороший игрок. Не исключаю, что он может стать открытием нового сезона Серии А, у меня нет сомнений», — сказал Барбоза.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом прошлого года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, и в клубе захотели его сохранить. Агент игрока Вадим Шпинев сообщил о приостановлении переговоров клубов по трансферу россиянина.

Ранее сообщалось, что «Торино» собирается купить украинского футболиста вместо Миранчука.