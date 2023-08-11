Менеджер Поветкина рассказал, сколько могут заработать Емельяненко и Тайсон за поединок

Дмитрий Иванов, менеджер российского боксера Александра Поветкина заявил, что Федор Емельяненко и Майк Тайсон могут заработать $1,5 млн за боксерский поединок, передает «РБ Спорт».

«Если бой Федора и Тайсона будет соглавным, он может стоить от $800 тысяч до $1,5 млн. Не хочется занижать достоинства Емельяненко и Тайсона. Была бы моя воля, я бы заплатил им больше», — сказал Иванов.

Федор Емельяненко, звезда ММА, заявил в YouTube-шоу The MMA Hour, что хотел бы провести бой по правилам бокса против американца Майка Тайсона, экс-абсолютного чемпиона мира. Поединок может состояться в Саудовской Аравии в карде Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.

5 февраля в своем последнем бою Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру. Поединок, который состоялся в рамках турнира Bellator 290, завершился в первом раунде поражением россиянина.

В профессиональной карьере экс-боксер Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 — нокаутом) при двух поражениях. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

Ранее пауэрлифтер Михаил Кокляев назвал фаворита в поединке Федора Емельяненко с Тайсоном.