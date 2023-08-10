Тренер СКА Ротенберг рассказал, что ему нужно сделать, чтобы выступать в КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил вероятность своего участия в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в роли игрока. Его слова передает «Чемпионат».

«Чтобы сыграть в КХЛ, нужно на год все бросить, бросить работу. Я не могу и не хочу бросать. Это надо тренироваться. У нас ребята проходят три месяца подготовки к этому сезону, а так они тренируются весь год. В жизни всякое бывает, никогда не говори никогда, но чтобы сыграть в КХЛ, нужно несколько лет подготовки. Либо все, либо ничего», — сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг возглавил петербургский СКА в 2022 году, сменив на посту главного тренера российского специалиста Валерия Брагина. Он также является вице-президентом Федерации хоккея России (ФХР).

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги петербургский клуб занял первое место по итогам регулярного сезона и дошел до финала Западной конференции, где уступил столичному ЦСКА.

Ранее Ротенберг призвал не допустить разорения IIHF, которая отстранила сборную России от турниров.