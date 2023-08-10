Футбольный арбитр из Крыма погиб в зоне СВО

Руководитель судейско-инспекторского комитета Крымского футбольного союза Юрий Вакс сообщил, что арбитр Константин Попов погиб в зоне боевых действий на территории Украины. Его слова передает РИА Новости Крым.

«К сожалению, Константин погиб. Он подорвался на мине и неделю в госпитале боролся за жизнь, но, к сожалению, скончался. Это случилось на Донецком направлении», — сказал Вакс.

Константину Ваксу было 25 лет. Он обслуживал встречи премьер-лиги Крымского футбольного союза. Отметим, что судья принимал участие в специальной военной операции в качестве добровольца.

7 августа сообщалось, что бывший футболист ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном Española и отправился защищать Артемовск (Бахмут).

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, комментируя решение Андрея Соломатина уйти добровольцем на СВО, заявил, что сейчас нет необходимости в участии всех спортсменов в боевых действиях.