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Призерка Игр заявила, что российских теннисистов притесняют на международных турнирах

Теннисистка Петрова: отказ украинцев от рукопожатия россияне точно переживут

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Личный архив Надежды Петровой

Российская теннисистка, экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр — 2012 Надежда Петрова в интервью «Газете.Ru» рассказала, что россияне сталкиваются с враждебным отношением на турнирах низких категорий, а также призвала не реагировать эмоционально на отказ украинских теннисистов пожимать руку.

«Украинцам, возможно, было рекомендовано вести себя определенным образом, чуть ли не отказываться от турниров, где выступают россияне. Но покажите мне хоть один профессиональный турнир, где не играют россияне или белорусы.

Ладно, рукопожатие — это их личная история, наши игроки это точно переживут. Я знаю, что на турнирах более низких категорий есть неприятные ситуации.

На каких-то турнирах россиянам не оплачивают проживание, не дают официальную машину — да, доходит даже до таких мелочей. Это неприятно. Начинающим пройти через это очень сложно», — сказала Петрова.

При этом призерка Игр отметила, что на турнирах высокого уровня к россиянам относятся лояльнее.

«Там это ограничивается только отказом пожать руки и высказываниями на пресс-конференциях в нашу сторону. А в остальном, мне кажется, наших теннисистов хорошо принимают, приветливо. И думаю, со всеми этими ситуациями мы справимся», — сказала Петрова.

Ранее призерка Олимпиады объяснила скандальный срыв 16-летней россиянки на судью Уимблдона.

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