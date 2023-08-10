Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер «Зенита» сравнил количество богатых людей в Чехии и России

Тренер Петржела считает, что в Чехии сейчас жить лучше, чем в России

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что люди в Чехии живут лучше, чем в России. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Мне кажется, в Чехии больше богатых людей, чем в России, уровень жизни здесь выше. Но я люблю вашу страну в любом случае, мне она нравится, как и моя — две развитые, прогрессирующие страны. Но, повторюсь, в Чехии на сегодня жить лучше, на мой взгляд», — сказал Петржела.

Петржела тренировал «Зенит» с 2003 по 2006 год. Под его руководством команда один раз стала серебряным призером чемпионата России. В 2003 году сине-бело-голубые выиграли Кубок Премьер-лиги, обыграв «Черноморец».

В минувшем сезоне «Зенит» четвертый раз подряд выиграл чемпионат России. 15 июля сине-бело-голубые в матче за Суперкубок России обыграли ЦСКА в серии пенальти.

После трех туров нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака набрали четыре очка (одна победа, одна ничья, одно поражение). В следующем туре петербуржцы сыграют с воронежским «Факелом».

Ранее экс-игрок «Динамо» назвал бессмысленным большое количество бразильцев в «Зените».

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях