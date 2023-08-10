Экс-тренер «Зенита» сравнил количество богатых людей в Чехии и России

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что люди в Чехии живут лучше, чем в России. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Мне кажется, в Чехии больше богатых людей, чем в России, уровень жизни здесь выше. Но я люблю вашу страну в любом случае, мне она нравится, как и моя — две развитые, прогрессирующие страны. Но, повторюсь, в Чехии на сегодня жить лучше, на мой взгляд», — сказал Петржела.

Петржела тренировал «Зенит» с 2003 по 2006 год. Под его руководством команда один раз стала серебряным призером чемпионата России. В 2003 году сине-бело-голубые выиграли Кубок Премьер-лиги, обыграв «Черноморец».

В минувшем сезоне «Зенит» четвертый раз подряд выиграл чемпионат России. 15 июля сине-бело-голубые в матче за Суперкубок России обыграли ЦСКА в серии пенальти.

После трех туров нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака набрали четыре очка (одна победа, одна ничья, одно поражение). В следующем туре петербуржцы сыграют с воронежским «Факелом».

Ранее экс-игрок «Динамо» назвал бессмысленным большое количество бразильцев в «Зените».