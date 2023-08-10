Ковальчук боится массового бегства молодых россиян в НХЛ

Бывший нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук назвал тупиковой ситуацию с контрактом голкипера Ивана Федотова. Его слова передает «Матч ТВ».

«Это очень сложный вопрос, который для меня пока выглядит тупиковым. Обычно клубы КХЛ договариваются с клубами НХЛ. И надо знать желание самого хоккеиста. Но если есть контракт перед «Филадельфией», и они хотят его видеть, то будет очень сложно разрешить вопрос. Посмотрим… Самое главное, чтобы это не обратилось тем, чтобы огромное количество молодых пацанов будут убегать с российскими контрактами в Америку», — сказал Ковальчук.

Перед стартом прошлого сезона Федотов подписал контракт с «Филадельфией», выступающей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Однако он пропустил сезон целиком из-за службы в российской армии.

9 июля 2023 года Континентальная хоккейная лига (КХЛ) зарегистрировала контракт голкипера Ивана Федотова с ЦСКА.

3 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что у голкипера есть действующий контракт с клубом «Филадельфия Флайерз».

Ранее Иван Федотов высказался о том, что он остается в России.