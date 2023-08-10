Украинская саблистка рассказала о своем состоянии после скандала со Смирновой на ЧМ

Украинская саблистка Ольга Харлан на YouTube-канале Football Hub рассказала о своем состоянии после скандала с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира по фехтованию в Милане.

«Мое физическое и моральное состояние было просто на нуле. Я похудела на два или три килограмма. Мой тренер смотрел на меня, я разминаюсь, а у меня кружится голова. Я говорю: «Подождите, сейчас». Он звонил диетологу и говорил, что я не могу есть.

Я просто физически не могла есть и была очень сильно уставшей. Шоковое состояние. Я старалась поесть, но не могла. Я была на нуле. Когда я видела, что девчонки тоже переживали, но они все равно стоят, думала: «Все, теперь мы сила». То есть они меня заряжали этим», — заявила спортсменка.

27 июля Харлан победила Смирнову со счетом 15:7 в рамках 1/32 финала ЧМ. После победы Харлан отказалась от обязательного рукопожатия и покинула дорожку. Спортсменка была дисквалифицирована на личный турнир, однако смогла принять участие в командных соревнованиях.

По словам министра спорта и молодежи Украины Вадима Гутцайта Международный олимпийский комитет (МОК) предоставит Харлан дополнительную олимпийскую лицензию для участия в Играх 2024 года, если она сама не сможет пробиться туда.

Ранее на Украине призвали отменить рукопожатия на турнирах с россиянами.