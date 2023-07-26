Марк Цукерберг поблагодарил бойца Bellator: спасибо, что надавал мне по лицу

zuck/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг рассказал в своих соцсетях о том, что он провел совместную тренировку с чемпионом Bellator в среднем весе Джонни Эблином.

«Ты великолепный учитель и великолепный спарринг-партнер. Как мы любим говорить в нашем клубе по джиу-джитсу: спасибо, что надавал мне по лицу», — написал Цукерберг.

Основатель Tesla Илон Маск Маск предложил Цукербергу встретиться в октагоне после того, как компания Meta приступила к разработке своего аналога Twitter. 39-летний IT-бизнесмен ответил согласием.

Цукерберг неоднократно заявлял о своей любви к единоборствам и даже выступал на соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу.

Отмечалось, что бой Маска и Цукерберга может состояться в римском Колизее.

Ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор ответил, какая организация должна провести бой между Маском и Цукербергом.