Пропустивший старт сезона форвард «Спартака» вернулся в Россию

Нападающий столичного «Спартака» Шамар Николсон вернулся в Россию. Об этом сообщил Sport24 глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

«В Москву вернулся Шамар Николсон. Сегодня у него запланировано медицинское обследование», — заявил Зеленов.

Николсон принимал участие в Кубке КОНКАКАФ в составе национальной сборной Ямайки. Его команда завершила выступление на турнире 13 июля, после чего форвард получил от тренерского штаба время на отдых.

В матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» на своем поле обыграл «Оренбург». Встреча прошла 23 июля и завершилась со счетом 3:2.

В следующем туре красно-белые дома встретятся с калининградской «Балтикой».

Ранее нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор нецензурно поздравил партнера по команде с голом.