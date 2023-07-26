Месси установил уникальный рекорд

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси после матча с «Атлантой» в матче Кубка лиг стал обладателем уникального достижения.

Как сообщает статистический портал Opta, 36-летний южноамериканец, оформивший дубль в прошедшем матче, стал автором забитых мячей в ворота сотни различных профессиональных команд.

Игра «Интер» — «Атланта» завершилась со счетом 4:0 в пользу клуба из Майами. На счету Месси — два гола и одна результативная передача.

Месси перешел в «Интер Майами» в июле на правах свободного агента.



Последние два года он играл за французский «Пари Сен-Жермен». В минувшем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции.

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