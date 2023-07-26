Футболист «Ахмата» сбил кепку с головы болельщика «Зенита»

Футболист грозненского «Ахмата» Илья Олейников во время матча первого тура группового этапа Кубка России пути РПЛ с петербургским «Зенитом» попал мячом в голову юному болельщику сине-бело-голубых и сбил с него кепку. Видео эпизода опубликовал комментатор Дмитрий Шнякин в своем Telegram-канале.

Матч прошел 25 июля в Санкт-Петербурге и завершился победой «Зенита» со счетом 2:0. Голами отметились Густаво Мантуан и Клаудиньо. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В этом матче в составе петербургского клуба дебютировал защитник Марио Фернандес. «Зенит» представил игрока 17 июля. Стороны заключили контракт по системе 1+1.

В России Фернандес играл за ЦСКА, в составе армейского клуба он провел десять лет. После завершения сезона-2021/22 защитник объявил о приостановке карьеры и уехал в Бразилию, чтобы проводить больше времени с семьей.

В декабре 2022 года ЦСКА дал разрешение Фернандесу на выступление на правах аренды за «Интернасьонал», защитник провел в бразильском клубе несколько месяцев и покинул его в апреле 2023 года.

После этого ЦСКА вел переговоры с Фернандесом о возвращении, однако стороны не сумели договориться.

Ранее болельщики «Зенита» освистали Марио Фернандеса.